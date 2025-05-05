Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı

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Samsun'da masaj salonlarına düzenlenen operasyonda insan ticareti ve fuhuş suçlarından 7 kişi gözaltına alındı.

05.05.2025 11:37
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Samsun'da masaj salonlarına "insan ticareti ve fuhuş operasyonu": 7 gözaltı
SAMSUN - Samsun'da masaj salonlarına polis tarafından düzenlenen operasyonda. "insan ticareti" ile "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarından 3'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, "insan ticareti" ile "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde faaliyet gösteren 2 SPA merkezine (masaj salonu) eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı. 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam fuhuş için pazarlanan 22 kadın mağdur sıfatıyla emniyete götürülerek ifadeleri alındı.Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünde sorgulanan 7 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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