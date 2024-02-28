Samsun'da Gümrük Kaçağı Otomobiller Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Gümrük Kaçağı Otomobiller Ele Geçirildi

Samsun\'da Gümrük Kaçağı Otomobiller Ele Geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda, yurt dışından getirilmiş ancak yasal süresi dolmasına rağmen çıkış yapmayan iki otomobil ele geçirildi. Otomobillerden biri parçalanmış halde bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

28.02.2024 10:56  Güncelleme: 11:00
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Samsun'da polis tarafından, yurt dışından getirilmiş ancak yasal süresi dolmasına rağmen çıkış yapmayan biri parçaları satılmış gümrük kaçağı iki otomobil ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, Türkiye'ye yurt dışından getirilmiş ancak yasal süresi dolmasına rağmen geri çıkış yapmayan yabancı plakalı iki otomobilin saklandığı yer tespit edildi. Polis, biri parçalanarak bazı parçaları satılmış halde olan 2 adet gümrük kaçağı otomobili ele geçirdi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Gümrük Kaçağı Otomobiller Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Gümrük Kaçağı Otomobiller Ele Geçirildi - Son Dakika
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