Samsun'da Gümrük Kaçağı Tütün ve Malzeme Ele Geçirildi

Samsun'da gümrük kaçağı tütün mamülleri ve elektronik malzeme ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı tütün mamülleri ve elektronik malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ve Atakum ilçelerinde yürütülen çalışmalar sonucu tespit edilen adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 1 adet elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, 5 bin adet makaron sigara, 5 bin adet kaçak makaron, 3 kilogram kaçak tütün, 250 adet gümrük kaçağı şarj kablosu, 32 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 6 adet gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.