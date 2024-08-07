Samsun'da hastaneden dönen yaşlı çiftin bulunduğu araç kaza yaptı - Son Dakika
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Samsun'da hastaneden dönen yaşlı çiftin bulunduğu araç kaza yaptı

Samsun\'da hastaneden dönen yaşlı çiftin bulunduğu araç kaza yaptı

Samsun'un Canik ilçesinde hastaneden dönen yaşlı çiftin bulunduğu hafif ticari araç kaza yaptı. Kazada yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

07.08.2024 16:06  Güncelleme: 16:11
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Samsun'da hastaneden dönen yaşlı çiftin bulunduğu hafif ticari araç kaza yaptı. Kazada yaralanan yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyesi Evlerini Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde ikamet eden Ahmet Ceylan (72) ve eşi Fatma Ceylan (70), sağlık problemleri nedeniyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek muayene oldu. Yaşlı çift, hastanedeki işlemlerinin ardından evlerine gitmek için yola çıktı. Ahmet Ceylan idaresindeki 52 ADP 683 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol ayrımının başındaki refüje çarptı. Kazada yaralanan Fatma Ceylan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da hastaneden dönen yaşlı çiftin bulunduğu araç kaza yaptı - Son Dakika

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