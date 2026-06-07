Samsun'da Hırsız Karı Koca Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Hırsız Karı Koca Yakalandı

Samsun\'da Hırsız Karı Koca Yakalandı
07.06.2026 14:53
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İki giyim mağazasından hırsızlık yapan karı koca, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.

Samsun'da iki ayrı giyim mağazasından hırsızlık yaptıkları iddia edilen karı koca, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ve polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Kale Mahallesi Gazi Caddesi'nde bulunan iki ayrı giyim mağazasında meydana geldi. A.T. (58) ile eşi S.T. (44), mağazalardan çeşitli giyim eşyaları çaldı. Hırsızlık anları iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler ve elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli karı kocayı düzenledikleri takip sonucu yakalayarak Gazi Polis Merkezi'ne teslim etti.

Polisteki sorguları tamamlanan A.T. ve S.T., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Hırsızlık, 3. Sayfa, Güvenlik, Samsun, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Hırsız Karı Koca Yakalandı - Son Dakika

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