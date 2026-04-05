Samsun\'da Güvenlik Yatırımları Artıyor

05.04.2026 15:16  Güncelleme: 15:38
Samsun Valiliği, kentte son yıllarda artan yatırımlarla birlikte güvenlik alanında önemli projelerin hayata geçirildiğini açıkladı. Açıklamada, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda Samsun'da huzur ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, eğitimden sağlığa, turizmden tarıma, sanayiden ulaşıma kadar pek çok alanda gelişim gösteren Samsun'da, bu sürecin en önemli unsurlarından biri olan güvenlik alanında da ciddi yatırımlar gerçekleştirildiği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı destekleriyle ve valilik koordinasyonunda Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2023-2025 yılları arasında yapılan çalışmalar kapsamında, suçla mücadelede operasyonel kapasitenin artırılması amacıyla araç filosunun genişletildiği, bu kapsamda 407 yeni aracın envantere katıldığı bildirildi. Ayrıca bilgisayar, dron ve POLCEP sorgu cihazı başta olmak üzere toplam 2 bin 909 teknik ekipmanın da envantere dahil edildiği kaydedildi.

Açıklamada, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Havza Narkotik Büro Amirliği ve uygulama noktası ile Samsun Limanı'nda Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği irtibat noktasının kurulduğu belirtildi. Öte yandan ilgili kurumların koordinasyonuyla kent genelinde 429 metruk binanın yıkımının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kentte emniyet altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların da sürdüğü belirtilen açıklamada, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliği'nin geçici kabulünün 27 Şubat 2026 tarihinde yapıldığı aktarıldı. Ayrıca Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, İlkadım ve Tekkeköy ilçe emniyet müdürlükleri ile İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliği'nin yapım çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Projeleri devam eden yatırımlar hakkında da bilgi verilen açıklamada, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Kriminal Polis Laboratuvarı ile Çarşamba, Vezirköprü ve Salıpazarı ilçe emniyet müdürlüklerine ilişkin projelerin Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından çizim aşamasında olduğu belirtildi.

Kent genelinde güvenlik teknolojilerinin de yaygınlaştırıldığına dikkat çekilen açıklamada, 2023-2025 yılları arasında 560 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktasının kurulduğu, toplam sayının 937'ye ulaştığı ifade edildi. Ayrıca 76 okul çevresinin KGYS kameralarıyla izlenmeye başlandığı, 68 liseye daha kamera kurulmasının planlandığı bildirildi.

ASELSAN tarafından kurulan Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS) ise 1 Temmuz 2025 itibarıyla faaliyete geçtiği, sistemin 7 bölgede 87 kamera, 15 hız koridoru, 19 noktada 236 kırmızı ışık ihlali kamerası ve 30 noktada 152 park ihlali kamerası olmak üzere toplam 475 kameradan oluştuğu kaydedildi.

Ayrıca 20 milyon dolar bedelli Kriptolu Emniyet Telsiz Muhabere Sistemi (KETUM) projesinin 10 Aralık 2025 tarihinde devreye alındığı, bu kapsamda 2 bin 790 el telsizi, 600 araç telsizi ve 110 sabit telsiz olmak üzere toplam 3 bin 500 telsizin dağıtımının yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Samsun'a kazandırılan yatırımlar dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı olmak üzere kabine üyelerine, milletvekillerine, yerel yöneticilere ve vatandaşlara teşekkür edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
