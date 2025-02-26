Samsun'da İkiz Kardeşler Uyuşturucu ile Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da İkiz Kardeşler Uyuşturucu ile Yakalandı

Samsun\'da İkiz Kardeşler Uyuşturucu ile Yakalandı

Samsun'da 23 yaşındaki ikiz kardeşler, 170 bin 755 uyuşturucu hapla gözaltına alındı.

26.02.2025 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 yaşındaki ikiz kardeşler, 170 bin 755 adet uyuşturucu hapla yalalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan araştırma neticesinde, 23 yaşındaki H.K. ve V.K. isimli ikiz kardeşlerin il dışından yüklü miktarda uyuşturucu hap getirerek piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda, kolilerde bulunan plastik kutuler içinde 170 bin 755 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ikiz kardeşler "Uyuşturucu madde ticareti yapmak " suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ikizler kardeşler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, samsun, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da İkiz Kardeşler Uyuşturucu ile Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
17:44 Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
17:42 Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy’den “Rusya“ şartı Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den "Rusya" şartı
16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
07:53 Tamer Karadağlı’dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
07:52 Hizmet dökümünde “S“ harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor Hizmet dökümünde "S" harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor
07:42 İddialar doğru çıktı Sevilen dizi final yapıyor İddialar doğru çıktı! Sevilen dizi final yapıyor
07:38 Uçan otomobil hayali gerçek oldu Fiyatı tam 11 milyon TL Uçan otomobil hayali gerçek oldu! Fiyatı tam 11 milyon TL
07:02 Seren Serengil’den toplu intihar iddiası Seren Serengil'den toplu intihar iddiası
03:16 Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan “altın kart“ satışına başlıyor Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan "altın kart" satışına başlıyor
02:16 Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak 2 ayda çöküşü yaşadı Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak! 2 ayda çöküşü yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 20:09:31. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da İkiz Kardeşler Uyuşturucu ile Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.