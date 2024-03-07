Samsun\'da inşaat çalışması çevredeki apartmanda çatlaklara neden oldu

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Samsun'da bir inşaatın temel kazısı sırasında çevredeki apartmanın duvarlarında ve bahçesinde çatlak ve yarıklar oluştu. Tedirgin olan bina sakinleri önlem alınmasını istedi.

Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda temel kazısı yapılan bir inşaatın yanında bulunan 5 katlı apartmanın bahçesinde dev yarıklar meydana gelirken, bina çevresinde ve duvarında ise çatlaklar oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek tutanak tuttu. Apartmanlarının zaman zaman sallandığını söyleyen bina sakinleri, bu durumdan korktuklarını ve yetkililerden yardım istediklerini söylediler.

Oba Sitesi yöneticisi Ahmet Yalçın, "Binamızda zaman zaman sarsıntılar oluyor. Apartman sakinleri olarak gece 02.00'ye kadar dışarıdaydık, uyuyamadık. Tedirginiz, can güvenliğimiz yok. Mağdur durumdayız. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Bina sakini Halim Kaya, "İnşaat kazısı başladığından bu yana toprakta kayma var. Bizim binamız da bundan olumsuz etkilendi. Sanırım binanın temelinde bir kayma durumu var. Binamıza daha fazla zarar gelmemesi için önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bina sakini Saliha Kesim, "Çocuklarımız var, korkuyoruz. Buradaki inşaat çalışması durdurulmalı ve gerekli önlem alınmalı" şeklinde konuştu.

İnşaatın müteahhidi ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. - SAMSUN