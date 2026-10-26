Samsun'da iş vaadiyle 50 bin lira aldığı iddia edilen sanık 4 yıl 2 ay hapis aldı - Son Dakika
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Samsun'da iş vaadiyle 50 bin lira aldığı iddia edilen sanık 4 yıl 2 ay hapis aldı

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Üniversite mezunu bir kadından devlet dairesinde iş vaadiyle 50 bin lira aldığı iddia edilen sanık, Samsun'da yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kendisini MİT personeli olarak tanıtan sanık, milletvekillerini tanıdığı yönündeki iddialarla güven sağlamıştı.

Samsun'da üniversite mezunu bir kadını devlet dairesinde işe yerleştirme vaadiyle kandırarak 50 bin lirasını aldığı iddia edilen şahıs, yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dolandırıcılık davasında M.A.adlı kadın, Ş.T.'den şikayetçi oldu. İddialara göre Ş.T.T, üniversite mezunu kadını devlet dairesinde işe yerleştirebileceğini söyleyerek kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıttı. Ayrıca milletvekillerini ve emniyet müdürlerini tanıdığını öne süren sanık, bu bağlantılarını kullanarak kadını işe yerleştirebileceği yönünde güven oluşturdu.

İşe girme umuduyla sanığa inanan kadın, kendisinden istenen 50 bin lirayı verdi. Ancak işe yerleştirme vaadi nedeniyle para alan sanık hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılama sonucunda Ş.T. dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İHA
Millî İstihbarat Teşkilatı3. SayfaSamsunGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da iş vaadiyle 50 bin lira aldığı iddia edilen sanık 4 yıl 2 ay hapis aldı - Son Dakika
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