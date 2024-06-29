Samsun'da Jandarma Tarafından Yakalanan Şahıs 61 Tarihi Sikke İle Gözaltına Alındı

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Samsun'da jandarma tarafından 61 tarihi sikke ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince, Havza ilçesinde S.K. isimli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde, şahsın evinde yapılan aramada 61 adet çeşitli dönemlere ait sikke ve 1 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. S.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikata başlanıldı. - SAMSUN