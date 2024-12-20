Samsun'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu - Son Dakika
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Samsun'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu

Samsun\'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu

Samsun KOM ekipleri, İlkadım'da 80 litre kaçak etil alkol ele geçirdi, 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

20.12.2024 21:17
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 80 litre etil alkol ele geçirdi.

Yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içkilere yönelik denetimlerini arttıran Samsun polisi, halk sağlığını tehdit eden bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelesini sürdürüyor. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, yapılan aramalarda 80 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak içki üretimi ve satışına yönelik denetimlerin yıl boyunca kesintisiz devam edeceğini ve bu tür yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek için tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Olayla ilgili olarak 2 şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu - Son Dakika

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