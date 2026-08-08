Samsun\'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu

Samsun'da polis ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 1 ton 160 litre etil alkol ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM )ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 1 ton 160 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.Ç. isimli şüpheli yakalanırken, ele geçirilen etil alkole el konuldu. Şüpheli hakkında ilgili yasal mevzuat kapsamında adli işlem başlatıldı.