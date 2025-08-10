Samsun\'da Kaçak Kazı Operasyonu

Samsun'da define aramak için kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri, M.Ç. (47), M.A.(47) ve S.A. (33) isimli şahısların kaçak kazı yapacakları bilgisine ulaştı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu 3 kişi define aramak için kaçak olarak kazı yaparken suçüstü yakalandılar. M.Ç., M.A. ve S.A. ile birlikte kaçak kazıda kullandıkları dedektör ile diğer malzemelere el konuldu. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN