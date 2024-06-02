Samsun\'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

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Samsun'da jandarma ekipleri, kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından icra edilen operasyonda N.T., Ş.L.S. ve U.Y. isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları alanda yakalandı. Şahısların kullandıkları define arama dedektörü ve kazı malzemelerine el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor - SAMSUN