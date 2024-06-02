Samsun'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Samsun\'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Yakalanan şahısların üzerinde bulunan define arama dedektörü ve kazı malzemelerine el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

02.06.2024 20:14
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Samsun'da jandarma ekipleri, kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından icra edilen operasyonda N.T., Ş.L.S. ve U.Y. isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları alanda yakalandı. Şahısların kullandıkları define arama dedektörü ve kazı malzemelerine el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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