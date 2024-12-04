Samsun\'da Kaçak Kazı Yapıldı

3.Sayfa

Samsun'da bağ evinin bahçesinde yapılan kaçak kazı, jandarma tarafından ortaya çıkartıldı.

Atakum ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, bir bağ evinin bahçesinde kazılmış çukur olduğunu tespit etti. Y.K.T. (34) isimli şahsa ait bahçenin kazı alanında yapılan aramada; 3 vantilatör, 3 gaz maskesi, 1 kürek, 3 elektrik tesisatı, 2 projektör ve değişik ebatlarda kazıcı ve delici alet uçları ele geçirildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN