Samsun'da Kaçak Makaron Operasyonu

20.10.2025 11:52
Samsun'da düzenlenen operasyonda 15 bin kaçak makaron ele geçirildi, bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Samsun polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 15 bin kaçak makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışına yönelik çalışmalar doğrultusunda Canik ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirildi. Adreste yapılan aramalarda 15 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

