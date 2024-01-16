Samsun\'da Kaçak Sigara Sarma ve Tütün Dolumu Yapan Kişi Yakalandı

Samsun'da bir kişi evinde makineyle kaçak olarak sigara sarma ve tütün dolumu yaparken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahalles'inde M.K.'nin (30) ikametinde otomatik makine ile kaçak sigara sararak sattığı yönünde tespitler yapılması üzerine şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 1 adet elektrikli sigara sarma makinası, 1 adet kompresör, 51 bin 400 adet bandrolü sökülmüş boş makaron, 200 adet doldurulmuş makaron sigara ve 5 paket her biri 1 kiloluk bandrolü yırtık olan içlerinde toplamda 2 kilo bulunan kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı. Yapılan operasyonda yakalanan malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 100 bin TL olduğu öğrenildi. - SAMSUN