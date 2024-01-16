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Samsun'da Kaçak Sigara Sarma ve Tütün Dolumu Yapan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Kaçak Sigara Sarma ve Tütün Dolumu Yapan Kişi Yakalandı

Samsun'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan polis ekipleri, bir kişinin evinde makineyle kaçak sigara sarma ve tütün dolumu yaptığını tespit etti. Operasyonda, bir adet sigara sarma makinesi, kompresör, bandrolsüz makaronlar, doldurulmuş sigaralar ve kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı ve ele geçirilen malzemelerin değeri yaklaşık 100 bin TL olduğu belirtildi.

Samsun\'da Kaçak Sigara Sarma ve Tütün Dolumu Yapan Kişi Yakalandı
16.01.2024 - 19:06,
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Samsun'da bir kişi evinde makineyle kaçak olarak sigara sarma ve tütün dolumu yaparken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahalles'inde M.K.'nin (30) ikametinde otomatik makine ile kaçak sigara sararak sattığı yönünde tespitler yapılması üzerine şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 1 adet elektrikli sigara sarma makinası, 1 adet kompresör, 51 bin 400 adet bandrolü sökülmüş boş makaron, 200 adet doldurulmuş makaron sigara ve 5 paket her biri 1 kiloluk bandrolü yırtık olan içlerinde toplamda 2 kilo bulunan kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı. Yapılan operasyonda yakalanan malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 100 bin TL olduğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kaçak Sigara Sarma ve Tütün Dolumu Yapan Kişi Yakalandı - Son Dakika


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