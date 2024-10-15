Samsun\'da Kaçak Tütün ve Makaron Ele Geçirildi

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Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak'ta bulunan İ.Y'ye(40) ait işyerinde yapılan adli aramada 10 bin dal bandrolsüz boş makaron, 37 bin 740 dal doldurulmuş makaron, 86 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İşyeri sahibi hakkında işlem başlatıldı. - SAMSUN