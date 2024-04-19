Samsun'da polis ekipleri, kaçan gasp zanlısını yakalamak için seferber oldu - Son Dakika
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Samsun'da polis ekipleri, kaçan gasp zanlısını yakalamak için seferber oldu

Samsun\'da polis ekipleri, kaçan gasp zanlısını yakalamak için seferber oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde gasp suçundan aranan bir zanlı, polis ekiplerinden kaçarak yakalanmaktan kurtuldu. Polis, kaçan zanlıyı bulmak için tüm ekipleri seferber etti. Arama çalışmaları sırasında bir gence kimlik sorgusu yapmak isteyen polis, gence direnç göstermesi üzerine gerginlik yaşandı. Polis, agresif tavırlar sergileyen genci gözaltına aldı. Kaçan gasp zanlısı ise hala aranıyor.

19.04.2024 17:31
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Samsun'da polis ekipleri, kaçan gasp zanlısını yakalamak için seferber oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 gün önce ikizi ile birlikte karıştığı gasp suçundan aranan T.İ., bugün polis ekiplerinden kaçtı. Kaçan şahsı yakalamak için tüm ekipler alarm durumuna geçirildi. Şahsın kaçış güzergahlarına ekipler sevk edildi. Ekipler kaçış güzergahındaki her yeri didik didik aradı. Çevik kuvvet ekipleri de arama çalışmasına destek verdi.

Arama çalışmaları sırasında gerginlik

Polis, benzer eşkale uyan bir gence kimlik sorgusu yapmak istedi. Genç de polise mukavemet gösterdi. Bu sırada bir gerginlik yaşandı. Polise direnen genç, olayı takip eden basın mensuplarına da sözlü ve fiziki müdahalede bulundu. Polis, agresif tavırlar sergileyen genci polis otosuna bindirerek götürdü. Polis, kaçan gasp zanlısı T. İ.'yi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Olay

31 Mart'ta Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mekke Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre T.İ. (33) ve ikizi C.İ. (33), darp etikleri 14 yaşındaki A.G. ve 16 yaşındaki O.G.'nin cep telefonu ile elektrikli gitarlarını gasp etmiş, C.İ. yakalanıp tutuklanmış, T.İ. ise kaçmıştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da polis ekipleri, kaçan gasp zanlısını yakalamak için seferber oldu - Son Dakika

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