Samsun'da Kaçan Sürücü Bekçiye Çarptı - Son Dakika
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Samsun'da Kaçan Sürücü Bekçiye Çarptı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde dur ihtarına uymayan sürücü, bekçiye çarparak kaçtı. Bekçi hastaneye sevk edildi.

13.12.2024 09:43
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan sürücü bekçiye çarpıp kaçtı. Yaralanan bekçi, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halindeki 55 HS 197 plakalı otomobilin sürücüsü, 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan uygulama noktasında çarşı ve mahalle bekçisi Serdar Kalkan'a çarpıp kaçtı. Otomobilin çarptığı bekçi olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaçan araç sürücüsünü yakalamak için ekipler çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kaçan Sürücü Bekçiye Çarptı - Son Dakika

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