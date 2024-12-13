Samsun'da Kaçan Sürücü Bekçiye Çarptı

3.Sayfa

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan sürücü bekçiye çarpıp kaçtı. Yaralanan bekçi, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halindeki 55 HS 197 plakalı otomobilin sürücüsü, 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan uygulama noktasında çarşı ve mahalle bekçisi Serdar Kalkan'a çarpıp kaçtı. Otomobilin çarptığı bekçi olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaçan araç sürücüsünü yakalamak için ekipler çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN