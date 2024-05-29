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Samsun'un Bafra ilçesinde 32 yaşındaki kadın tüfekle kendini vurdu.

Olay, Eynegazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Hasret Köse, av tüfeğiyle göğsünden kendini vurdu. Silah sesini duyan yakınları durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bafra Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset, Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - SAMSUN