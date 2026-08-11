Samsun'da Kafa Kafaya Kaza
İlkadım'da SUV araç ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde SUV araç ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kökçüoğlu Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan E. yönetimindeki 55 ANB 695 plakalı SUV araç ile Orhan Efe K. kullandığı 55 BTC 09 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Orhan Efe K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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