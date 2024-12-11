Samsun'da Kapkaç Şüphelisi Yakalandı

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Samsun'da bir kadının boynunda zincire takılı tam altını kapkaç yöntemiyle alıp kaçan 2 kişiden biri polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine giden bir kadının yanına gelen O.K. ile A.U. (26) adlı kadın, yanına yaklaştıkları bir kadının boynundaki zincire takılı tam altını kapkaç yöntemiyle alıp kaçtılar. Olay polise haber verildi. A.U. adlı kadın kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, O.K. ise kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN