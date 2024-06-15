Samsun'da Karadeniz Açıklarında Yüzen Yaşlı Adam İhbar Edildi - Son Dakika
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Samsun'da Karadeniz Açıklarında Yüzen Yaşlı Adam İhbar Edildi

Samsun'un Atakum ilçesinde Karadeniz açıklarında yüzen 83 yaşındaki Nurettin Topsakal'ı gören vatandaşlar, boğulma ihbarı yaparak polis, sağlık, sahil güvenlik ve cankurtaran ekiplerini harekete geçirdi. Ancak olay yerine gelen ekipler, Topsakal'ın yüzdüğünü ve herhangi bir tehlike olmadığını anladı.

15.06.2024 19:26
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Samsun'da Karadeniz açıklarında yüzen 83 yaşındaki yaşlı adamı gören vatandaşlar, 112'ye boğulma ihbarı yaptı. Polis, sağlık, sahil güvenlik ve cankurtaran ekiplerini harekete geçiren vatandaşın yüzdüğü anlaşıldı.

Olay, Atakum ilçesi İncesu Mahallesi mevkisindeki sahilde meydana geldi. Karadeniz açıklarında yüzen 83 yaşındaki Nurettin Topsakal'ı gören vatandaşlar boğulma tehlikesi geçirdiğini sandı. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Akabinde ekiplerin yanına geldiği gören vatandaş yüzerek sahile çıktı.

Nurettin Topsakal'ın genellikle açıklarda kulaç atarak yüzdüğü öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Karadeniz Açıklarında Yüzen Yaşlı Adam İhbar Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Karadeniz Açıklarında Yüzen Yaşlı Adam İhbar Edildi - Son Dakika
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