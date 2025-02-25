Samsun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı yaşlı çifti hayattan kopardı - Son Dakika
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Samsun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı yaşlı çifti hayattan kopardı

Samsun\'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı yaşlı çifti hayattan kopardı

Samsun'un İlkadım ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatlarını kaybetti.

25.02.2025 14:59
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Samsun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti. Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Menekşe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın giriş katında yaşayan Muharrem Bulut (76) ve Saliha Kütükçü (71), evlerindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Akşam aynı odada yatan ve sobayı dün kurdukları öğrenilen yaşlı çiftin cansız bedeni, aynı evde kalan oğulları Alaiddin Bulut (50) tarafından bulundu.

YAŞLI ÇİFTİN KANSER HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sabah saatlerinde anne ile babasının yattığı odaya giren Alaiddin Bulut, birini yerde, diğerini ise kanepe hareketsiz yatar halde gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Daha önce boşanan ve birlikte yaşamaya devam eden yaşlı çiftin kanser hastası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı yaşlı çifti hayattan kopardı - Son Dakika

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