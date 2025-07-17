Samsun\'da Kargo ile Uyuşturucu İstihbaratı

Samsun'da kargo ile gönderilen uyuşturucu çuvalını takibe alan polis, 6 bin 552 adet uyuşturucuyla hap ele geçirirken, olayla ilgili 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu Tekkeköy ilçesinde bir kargo şirketinden gönderilen paketi teslim almaya giden A.K.(26) ve G.B.(27) adlı kadını yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişinin kargodan aldıkları çuval içindeki kolide arama yapan narkotik polisi 6 bin 552 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN