Samsun\'da kayınbiraderini öldüren genç kadına 25 yıl hapis cezası

Samsun'un Bafra ilçesinde kayınbiraderini tabancayla ateş ederek öldüren genç kadına mahkemece 25 yıl hapis cezası verildi.
4 Ekim 2023 tarihinde Kızılırmak Sedde Yolu üzerinde meydana gelen olayda, 55 ALF 980 plakalı otomobilin önünde Murat Bakar (33) silahla vurulmuş halde ölü bulunmuş, jandarmanın soruşturması neticesinde olayın faili olarak Murat Bakar'ın kardeşinin eşi Şehri Bakar (22) gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Bafra Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Şehri Bakar'a 25 yıl hapis cezası verildi.
Şehri Bakar'ın eşinin de cezaevinde olduğu öğrenildi. - SAMSUN
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir esnafa ait medikal malzemelerin bulunduğu konteyner, vinç yardımıyla çalındı. İhbar üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda T.A. ve V.U. isimli zanlılar tespit edildi ve tutuklandı. Çalınan konteyner ise sahibine teslim edildi.
Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin motosiklet hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 6 şahsı gözaltına aldığı belirtildi. Yapılan araştırmada çalınan 3 motosikletin ele geçirildiği ifade edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam etmektedir.
Aydın'ın Didim ilçesinde, Didim Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde balıkçılar kontrol edilerek su avcılığı kanunu hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerde, ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde düzenledikleri operasyonlarda 25 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram metamfetamin, 10 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sivas'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şahıstan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar sonucunda sentetik bonzai ve metamfetamin gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı İncesu köyünde meydana gelen kazada, traktör ile yolcu treni çarpıştı. Traktörün ikiye bölünmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye sevk edildi ve hayati tehlikesi bulunmaktadır. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde kullanma ve bulundurmadan 11 şüpheli, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan ise 7 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı. Operasyonda 140 gram kubar esrar, 20 gram bonzai, 6 gram metamfetamin, 49 kök kenevir ve diğer uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.
Elazığ-Diyarbakır yolu Bakyantepe mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç yan yattı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Maden Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Galeria Sitesi'ne ilişkin davada, tutuklu 3 müteahhit ve inşaat mühendisine 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Duruşmada mağdur taraf avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
Samsun'da kapısını aparatla açarak girdiği evden 50 bin liralık altın çalan 5 çocuk annesi kadın, polisin takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan kadın, adliyeye sevk edildi.
Polonya'nın Gryzliny havaalanında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 300 kilogram ağırlığında iki adet bomba bulundu. Bombaların etkisiz hale getirilmesi için 500 çevre sakini bölgeden tahliye edildi, tren yolu ve ekspres yol trafiğe kapatıldı.
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