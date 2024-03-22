Samsun\'da kayınbiraderini öldüren genç kadına 25 yıl hapis cezası

Düzce'de Jandarma Operasyonu: 11 Şüpheli Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma, 7 Şüpheli Uyuşturucu İmal ve Ticareti Suçundan Tahkikat Başlatıldı

Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde kullanma ve bulundurmadan 11 şüpheli, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan ise 7 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı. Operasyonda 140 gram kubar esrar, 20 gram bonzai, 6 gram metamfetamin, 49 kök kenevir ve diğer uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.