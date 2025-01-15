Samsun'da kayıp genç babasının inşaatında ölü bulundu - Son Dakika
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Samsun'da kayıp genç babasının inşaatında ölü bulundu

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Samsun'un Atakum ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 28 yaşındaki Alican Kaya, babasına ait inşaatta ölü bulundu. Genç, işçiler tarafından inşaatta asılı şekilde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.01.2025 12:38
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Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi 3439. Sokak'ta meydana gelen olayda, bir gündür haber alınamayan ve ailesinin dün gece polise kayıp başvurusunda bulunduğu 28 yaşındaki Alican Kaya'nın sabah saatlerinde babasına ait inşaatta cansız bedeni bulundu. Sabah saatlerinde inşaata çalışmayan giden işçiler genci ipe asılı halde gördü.

GENCİN CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

İşçilerin durumu 112'ye bildirmesi üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından şahsın cansız bedeni Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da kayıp genç babasının inşaatında ölü bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da kayıp genç babasının inşaatında ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • BAHATTİN KARAKAŞ:
    Ne olacak bu gençlerimizin hali Rabbim yardımcıları olsun 27 0 Yanıtla
  • BAHATTİN KARAKAŞ:
    Rabbim ailesine sabır versin 23 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    geçmiş olsun 4 7 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Kendnimi, işçsimi yoksa dışardan birimi astı ? katiler yargılansın diye, keşke kahin olabilseydim. 4 3 Yanıtla
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