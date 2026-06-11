Samsun'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın yaklaşık 40 metrelik şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun-Ankara Karayolu üzerindeki Üstün Avize karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavak'tan Samsun istikametine seyir halinde olan Hamza K. (65) idaresindeki 55 SL 407 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 40 metrelik şarampole yuvarlandı.
Kazada araç sürücüsü Hamza K. ile araçta bulunan Melek K. (67) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da Kaza: Araç Şarampole Yuvarlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)