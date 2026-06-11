Samsun'da Kaza: Araç Şarampole Yuvarlandı - Son Dakika
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Samsun'da Kaza: Araç Şarampole Yuvarlandı

Samsun\'da Kaza: Araç Şarampole Yuvarlandı
11.06.2026 23:03
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Samsun'da hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın yaklaşık 40 metrelik şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun-Ankara Karayolu üzerindeki Üstün Avize karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavak'tan Samsun istikametine seyir halinde olan Hamza K. (65) idaresindeki 55 SL 407 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 40 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kazada araç sürücüsü Hamza K. ile araçta bulunan Melek K. (67) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Samsun, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Kaza: Araç Şarampole Yuvarlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Reşat Tntb Reşat Tntb:
    ay ay ay bu ne bizaveta böyle kazalar olmuyodu yani insan dikkat çekse çekse sürücü eğitiminde eksik kalıyo eski zamanımızda şoförler daha dikkatli sürüyo genç sürücüleri görüyom bir garip direksiyonda o kadar dikkat yok ki inşallah bu iki kardeşim iyileşir 0 0 Yanıtla
  • Ömer Faruk Sümer Ömer Faruk Sümer:
    böyle kazalar gerçekten can korkutucu ya umarım yaralılar kurtulur bu tür olaylar çok üzücü ama en azından hızlı şekilde hastaneye ulaştırılmışlar 0 0 Yanıtla
  • Özgür Teke Özgür Teke:
    40 metre şarampole yuvarlanmış valla çok kötü bi olay bu da avrupa da bu kadar da olmuo genelde yollar daha iyi ama bizde sürücü eğitimi eksik yani sonunda böyle şeyler oluyo yaşlı insanlar da risk altında umarım iyileşirler 0 0 Yanıtla
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