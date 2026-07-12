Samsun'da Kaza: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Kaza: Sürücü Tutuklandı

Samsun\'da Kaza: Sürücü Tutuklandı
12.07.2026 16:56
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Samsun'da kaza sonucu ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı.

Samsun'da meydana gelen kazada ağır yaralanan 28 yaşındaki kadının hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.

Kaza, 20 Haziran'da İlkadım ilçesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Tofaş marka otomobilin park halindeki bir araca çarpması sonucu araç hurdaya döndü. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralanırken, ağır yaralanan 28 yaşındaki kadın tedavi gördüğü Samsun Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.

Kazayı yaralı olarak atlatan ve otomobilin sürücüsü olduğu iddia edilen Huzeyfe G. İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde kazayı hatırlamadığını söylediği öğrenilen Huzeyfe G., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Huzeyfe G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Kaza: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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