Samsun\'da Kırmızı Işık İhlallerine Sıfır Tolerans

Samsun'da kırmızı ışık ihlallerine karşı sıfır tolerans dönemi başladı. 1 Temmuz itibarıyla devreye alınan elektronik denetleme sistemleri (EDS), sinyalize kavşaklarda ihlal yapan sürücüleri anında tespit ederek cezai işlem uygulanmasını sağlıyor.

Son dönemde kent genelinde artış gösteren kırmızı ışık ihlallerinin, can kaybı ve ağır yaralanmalarla sonuçlanan kazalara neden olması üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, denetimlerini sıklaştırdı. Kavşaklara kurulan EDS sistemleri aracılığıyla kural ihlali yapan araçlar plakalarıyla birlikte otomatik olarak tespit edilip ceza süreci başlatılıyor.

Samsun Valiliği, trafikte can kayıplarının önlenmesi adına tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya, özellikle ışıklı kavşaklarda daha dikkatli ve sabırlı olmaya davet etti. - SAMSUN