Samsun'da Köfteci Yangın Çıkardı - Son Dakika
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Samsun'da Köfteci Yangın Çıkardı

Samsun\'da Köfteci Yangın Çıkardı
03.06.2026 18:15
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Yangında dumandan etkilenen apartman sakinleri, köfteci dükkanından şikayetçi oldu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir köfteci dükkanının içerisinde çıkan yangın sonrası dumandan etkilenen apartman sakinleri ve çevre esnafı, köfteciden şikayetçi oldu.

Yangın, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hürriyet Sokak üzerindeki 8 katlı Karaca Apartmanı'nın en bodrum katındaki köfteci dükkanında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K., kendisine ait köfte dükkanında temizlik yaparken boş bir odada biriktirdiği kağıtları yakmak istedi. Kağıtlarla birlikte tavandaki straforlar da tutuşunca yangın büyüdü. Yanındaki kovalarla yangına müdahale edilen dükkan sahibi büyük ölçüde yangını söndürürken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Söndürülen yangının ardından 8 katlı apartmandaki bazı daireler ve çevredeki esnaf duman içerisinde kaldı. Bu nedenle esnaf ve apartman sakinlerinden bazıları köfteciye tepki gösterdi. Bazı esnaf ve apartman sakinleri köfteciden şikayetçi olurken, köfteci ise olay yeri inceleme ekipleri geldiği sırada dükkanının önünde, "Dışarda yağmur var aldırmıyorum" şarkısını mırıldanarak, "Allah'tan kötü bir şey olmadı da aldırmıyorum" dedi. Kağıtları tutuşturmak isterken yangının büyüdüğünü ifade eden dükkan sahibi, ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını, sonrasında ise itfaiyenin müdahalede bulunarak yangını söndürdüğünü ifade etti.

Yangının ardından inceleme başlatılırken, resmi polis ekipleri şikayetçilerin başvurularını tutanak altına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, yangın çıkan dükkanın etrafında şeritle güvenlik önlemi alarak çalışma başlattılar. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Köfteci Yangın Çıkardı - Son Dakika

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