Samsun'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ev Avlusuna Uçtu, 2 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ev Avlusuna Uçtu, 2 Kişi Ağır Yaralandı

Samsun\'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ev Avlusuna Uçtu, 2 Kişi Ağır Yaralandı

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki evin avlusuna uçtu. Kazada sürücü ve bir yolcu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonucunda kullanılamaz hale gelen otomobil, vinç yardımıyla evin avlusundan çıkarıldı.

20.04.2024 21:09
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Samsun'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki evin avlusuna uçtu. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Miliç mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu karayolunda seyir etmekte olan 55 AES 818 plakalı otomobil, sürücü Eyüp Can K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan evin avlusuna uçtu. Bahçedeki betondan yapılmış üzüm asmasına çarptıktan sonra takla atarak durabilen otomobilde sıkışan sürücü Eyüp Can K. ile Özcan Ö. çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen otomobil vinç yardımıyla evin avlusundan çıkartıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ev Avlusuna Uçtu, 2 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ev Avlusuna Uçtu, 2 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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