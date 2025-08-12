Samsun\'da Korsan Taksicilere Cezalar

Samsun'da korsan taksicilik yapan 2 kişiye polis tarafından 92 bin 784 TL idari para cezası yazılırken, araçlar da 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün gerçekleştirilen korsan taşımacılık uygulamasında, internet uygulaması üzerinden çağrılarak korsan taksicilik yaptığı tespit edilen 06 ve 55 plakalı araçlar Cumhuriyet Meydanı'nda durduruldu. Her iki ayrı sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3-a (Korsan taşımacılık yapmak) maddesi kapsamında, toplam 92 bin 784 TL idari para cezası uygulanırken, her iki araç da 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. - SAMSUN