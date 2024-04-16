Samsun'da Lisede Hademe Olarak Görev Yapan Şahıs Evde Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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Samsun'da Lisede Hademe Olarak Görev Yapan Şahıs Evde Bıçaklanarak Öldürüldü

Samsun\'da Lisede Hademe Olarak Görev Yapan Şahıs Evde Bıçaklanarak Öldürüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde bıçaklanarak öldürülen Salih Kaplanoğlu'nun, Bafra Ticaret Lisesi'nde hademe olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

16.04.2024 13:16
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Samsun'da lisede hademe olarak görev yapan şahıs, bir evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, Samsun Bafra ilçesinin Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan İ., şehirler arası seyahatte bulunan otobüs şoförü kardeşini telefonla arayarak, uyandığında evinin salonunda ceset olduğunu ve şahsı tanımadığını söyledi. İhbar üzerine olayın olduğu eve giden polis, evin salonunda bıçakla öldürülmüş halde Salih Kaplanoğlu'nun (45) cansız bedeni ile karşılaştı. Polis olayla ilgili Hakan İ.'yi gözaltına aldı. Evde ise olayda kullanılan kanlı bıçak ele geçirildi.

Öldürülen Salih Kaplanoğlu'nun Bafra Ticaret Lisesinde hademe olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Lisede Hademe Olarak Görev Yapan Şahıs Evde Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Lisede Hademe Olarak Görev Yapan Şahıs Evde Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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