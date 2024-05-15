Samsun'da Mağaza Soygunu: Şahıs Alarmları Kesip Elektronik Malzeme Çaldı - Son Dakika
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Samsun'da Mağaza Soygunu: Şahıs Alarmları Kesip Elektronik Malzeme Çaldı

Samsun\'da Mağaza Soygunu: Şahıs Alarmları Kesip Elektronik Malzeme Çaldı

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki mağazada müşteri gibi davranan bir şahıs, maket bıçağı ile alarmları keserek akıllı saat, HD kamera, powerbank ve bluetoothlu kulaklık çaldı. Olayı fark eden mağaza çalışanları polise haber verdi ve şüpheli gözaltına alındı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15.05.2024 14:44
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Samsun'da müşteri gibi gittiği mağazadan maket bıçağı ile alarmları kesip elektronik malzeme çalan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Yeşilyurt Alışveriş Merkezindeki(AVM) Teknosa mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazaya müşteri gibi giden M.Ş.(41), alarmlarını maket bıçağı ile kesip 1 adet akılı saat, 1 adet HD kamera, 1 adet powerbank ve 1 adet bluetoothlu kulaklık çaldı. İş yeri çalışanları olayı fark edip polis haber verildi.

Şüpheli M.Ş., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Mağaza Soygunu: Şahıs Alarmları Kesip Elektronik Malzeme Çaldı - Son Dakika

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