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Samsun'da mangal zehirlenmesi sonucu karı-koca hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da mangal zehirlenmesi sonucu karı-koca hayatını kaybetti

Samsun\'da mangal zehirlenmesi sonucu karı-koca hayatını kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gece evlerinde ısınmak için yaktıkları mangaldan zehirlenen Mehmet ve Şerife Horozoğlu çifti hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan çiftin cenazeleri otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.02.2024 16:45
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evde ısınmak için yaktıkları mangaldan zehirlenen karı-koca hayatını kaybetti.

Vezirköprü ilçesine Tepeören Mahallesi'nde gece ısınmak için mangal yakan Mehmet (41) ve eşi Şerife Horozoğlu (32), karbonmonoksit gazından zehirlendi. Kendilerinden haber alamayan yakınları evlerine gitti. Evde çifti hareketsiz halde bulan yakınları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık tarafından yapılan olay yeri incelemesinin ardından çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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