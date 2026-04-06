Samsun'da kazada kolu kopan öğrencinin babası konuştu: "Temkinli ilerliyoruz"

06.04.2026 14:45  Güncelleme: 14:49
Samsun'da öğrenci taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki A.M.E.'nin kopan kolu, yapılan başarılı mikrocerrahi operasyonla yerine dikildi. Babası, oğlunun sağlık durumunun genel olarak iyi olduğunu ancak kolu ile ilgili belirsizliklerin sürdüğünü ifade etti.

Samsun'da öğrencileri taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanarak kolu kopan 16 yaşındaki öğrencinin babası, oğlunun hayati durumunun iyi olduğunu ancak koluyla ilgili sürecin belirsizliğini koruduğunu belirterek, "Temkinli bir şekilde ilerliyoruz" dedi.

Kaza, 31 Mart sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. İstanbul'daki robot yarışmasından dönen Ünye Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan Ünye Belediyesine ait midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Yaralanan öğrencilerden A.M.E.'nin kopan kolu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 11 saatlik ameliyatla yerine dikildi. Mikrocerrahi yöntemleri ile damar, sinir ve yumuşak doku onarımları yapılarak uzuvda yeniden kan dolaşımı sağlandı.

"Böyle bir haber almak insanı şoke ediyor"

Bir haftadır hastanede beklediklerini ifade eden baba İsmail Er, "Oğlum bir haftadır hastanede yatıyor. Başarılı bir operasyon geçirdi. 11 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Genel olarak durumu iyi. Bilinci açık ve konuşabiliyoruz. Sıvı gıdalarla beslenebiliyor. Kolunda bir cihaz var, içerideki kirli kanı temizliyor. Doktorlar koluyla ilgili henüz net bir şey söylemiyor. Şu an temkinli bir şekilde ilerliyoruz. Umarım önümüzdeki günlerde daha net bilgiler alabiliriz. Allah kimsenin başına böyle bir acı vermesin. Bir haftadır şoktayız. Gerçekten böyle bir şey oldu mu, yaşandı mı? Hala rüyada mıyız, bilemiyoruz. Bu hafta bize o kadar uzun geldi ki sanki yıllardır burada bekliyormuşuz gibi hissediyoruz. Çok kötü bir olay. Böyle bir haber almak insanı şoke ediyor" diye konuştu.

"Şu anda hukuki süreci düşünmüyoruz, önce çocuğumuzun sağlığı"

Bu süreçte birçok yerden yardım etmek isteyenlerin olduğunu ifade eden İsmail Er, "İnşallah sonu hayırlı olacak. Çocuğumuz da eski sağlığına kavuşur ve çektiğimiz bu sıkıntılar zamanla unutulur. Bu arada çok destek olanlar oldu. Evladımızı sahiplenen, yanımızda duran birçok kişi vardı. Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından yardım etmek isteyenler oldu. Hepsinden dua istiyoruz. Şu an için hukuki süreci hiç düşünmüyoruz, sadece çocuğumuzun sağlığına odaklanmış durumdayız. Önce ondan iyi haberler alalım" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

