Samsun'da Miras Anlaşmazlığı Yüzünden Eniştesini Vuran Şahıs Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Samsun'da Miras Anlaşmazlığı Yüzünden Eniştesini Vuran Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir miras anlaşmazlığı nedeniyle M.B., eniştesi M.Y.'yi tabancayla yaraladı. Yaralı enişte hastaneye kaldırılırken, saldırgan M.B. ise gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

22.07.2024 13:44
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Samsun'da miras anlaşmazlığı yüzünden eniştesini tabancayla vurarak yaralayan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (50) miras anlaşmazlığı yüzünden eniştesi M.Y.'yi (67) tabancayla iki ayağından yaraladı. Yaralı enişte kendi aracıyla olay yerinden kaçarak, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğüne sığındı. Polislerin çağırdığı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Y. tedavi altına alındı. Polis tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanan M.B. ise gözaltına alındı.

M.B., olayın miras anlaşmazlığı yüzünden meydana geldiğini söyledi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan M.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Miras Anlaşmazlığı Yüzünden Eniştesini Vuran Şahıs Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Miras Anlaşmazlığı Yüzünden Eniştesini Vuran Şahıs Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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