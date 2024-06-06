Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.06.2024 08:27
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Samsun'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi 30 Ağustos Caddesi Gökberk Kışlası yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Soylu idaresindeki 56 AAF 923 plakalı motosiklet ile Harun Türedi yönetimindeki 55 HT 525 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Soylu ile yanında bulunan Furkan Sekmen yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Onur Soylu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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