Samsun\'da Motosiklet Kazası

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Samsun'da kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mertcan Erdoğan (19) idaresindeki 55 APH 420 plakalı motosiklet, İsmail Keş yönetimindeki 55 JS 437 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Erdoğan, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN