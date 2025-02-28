Samsun\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif A. idaresindeki 55 EB 163 plakalı hafif ticari araç, Ahmet İ.'nın kullandığı 55 ABR 831 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki Erkan G. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - SAMSUN