Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet ile elektrikli bisikletin kavşakta çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Atalay H. (20) idaresindeki 55 AUY 514 plakalı kurye motosikleti, Özay Gönlüm Caddesi'nden kavşağa çıkan Serhat D.(46) yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yaralanan iki sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun’da Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Çarpıştı - Son Dakika
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