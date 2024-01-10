Samsun\'da motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Samsun'da motosikletin yolda park halinde olan otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. idaresindeki 55 AKS 439 plakalı motosiklet, sol arka lastiğinin havası indiği için yola park eden Oğuzhan A.'ya ait 34 ZSH 51 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet K., ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN