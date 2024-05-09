Samsun'da müşteri gibi gittikleri mağazalardan hırsızlık yapan 3 kız kardeş gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da müşteri gibi gittikleri mağazalardan hırsızlık yapan 3 kız kardeş gözaltına alındı

Samsun\'da müşteri gibi gittikleri mağazalardan hırsızlık yapan 3 kız kardeş gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, müşteri gibi gittikleri 2 ayrı mağazadan giyim eşyası ve takı çalan yabancı uyruklu 3 kız kardeş, polis tarafından gözaltına alındı. Kardeşler, mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi cezasına çarptırıldı.

09.05.2024 16:52
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Samsun'da müşteri gibi gittikleri 2 ayrı mağazadan giyim eşyası ve takı çalan yabancı uyruklu 3 kız kardeş, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi'nde 2 ayrı giyim eşyası ve aksesuar satışı yapan işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yabancı uyruklu H.R.(19), M.R.(29) ve H.R.(34) adlı 3 kız kardeş, müşteri gibi girdikleri giyim eşyası satan işyerinden 3 adet 950 lira değerinde giyim eşyası, bir başka işyerinden 4 adet 800 lira değerinde takı çaldı. İşyeri sahipleri polise şikayette bulundu.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 kardeş, Gazi Polis Merkezi'ne teslim edildi. Polisteki sorguları tamamlanan H.R., M.R. ve H.R. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve 'aç oldukları için hırsızlık yaptıklarını' savunan 3 kız kardeş çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek elektronik kelepçe takılmak şartıyla ev hapsi verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da müşteri gibi gittikleri mağazalardan hırsızlık yapan 3 kız kardeş gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da müşteri gibi gittikleri mağazalardan hırsızlık yapan 3 kız kardeş gözaltına alındı - Son Dakika
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