Samsun'da Narkotik Dedektör Köpeği 'Sam' ile Yapılan Operasyonda 900 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Narkotik Dedektör Köpeği 'Sam' ile Yapılan Operasyonda 900 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da yapılan bir operasyonda, narkotik dedektör köpeği 'Sam' ile bir tırda yapılan aramada 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

11.07.2024 13:38
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Samsun'da narkotik dedektör köpeği 'Sam' ile bir tırda yapılan aramada ele geçen 900 gram metamfetamin ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde bir tırda arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği Sam ile yapılan aramada, köpeğin hassas burnu sayesinde tırın üst bagajında zulalanmış 900 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Operasyonda N.G. (47), İ.A. (30) ve S.E. (35) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 kişi, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Narkotik Dedektör Köpeği 'Sam' ile Yapılan Operasyonda 900 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Narkotik Dedektör Köpeği 'Sam' ile Yapılan Operasyonda 900 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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