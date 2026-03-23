Samsun\'da Narkotik Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da polis ekiplerince Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonunda uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde toplam 4 bin 529 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN