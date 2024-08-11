Samsun\'da Narkotik Uygulamasında 18 Kişi Yakalandı

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 18 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve şube müdürlükleri ekiplerince narkotik uygulaması düzenlendi. Yapılan aramada, 921 adet sentetik ecza, 1 adet kurusıkı tabanca, 9, 60 gram skunk, 7,88 gram metamfetamin, 2,62 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu suçundan 12 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs ile birlikte toplam 18 kişi yakalandı. - SAMSUN