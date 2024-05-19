Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 20 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 20 kişi yakalandı

Samsun\'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 20 kişi yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan narkotik uygulamasında 650,34 gram metamfetamin, 105 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 220 adet sentetik ecza, 13 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Toplam 20 kişi yakalandı.

19.05.2024 13:27
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 20 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İlçe Emniye Müdürlüğü ve Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 650,34 gram metamfetamin, 105 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 220 adet sentetik ecza, 13 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan ve hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ile uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, olmak üzere toplam 20 kişi yakalandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 20 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 20 kişi yakalandı - Son Dakika
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