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Samsun'da narkotik uygulamasında 24 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da narkotik uygulamasında 24 kişi yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan narkotik uygulamasında 278 adet sentetik ecza, 253 adet ecstasy, 6,63 gram esrar, 2,88 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 2 adet ruhsatsız tabanca, 79 adet değişik çaplarda tabanca fişeği ve 4 bin 400 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 24 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun\'da narkotik uygulamasında 24 kişi yakalandı
15.12.2023 - 13:36,
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Samsun'da narkotik uygulamasında 24 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet ve şube müdürlüklerinin de desteğiyle narkotik uygulaması düzenledi. Yapılan aramalarda 278 adet sentetik ecza, 253 adet ecstasy, 6,63 gram esrar, 2,88 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 2 adet ruhsatsız tabanca, 79 adet değişik çaplarda tabanca fişeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 400 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 24 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da narkotik uygulamasında 24 kişi yakalandı - Son Dakika
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